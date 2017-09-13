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Несчастливый дом. Под Дрогичином при пожаре погиб мужчина, через 4 месяца - его брат с соседом

14.09.2017 10:13 — ЧП | Tut.by  
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В деревне Подлесье Дрогичинского района при пожаре погибли сельчанин и житель Кобрина, приехавший в деревню на уборку картофеля. Об этом сообщает Брестское областное УМЧС.


Фото: Брестское областное УМЧС

Пожар произошел на ул. Комарова в кирпично-деревянной хозяйственной постройке. Прибывшие спасатели обаружили обгоревший труп 63-летнего мужчины. Как выяснилось, это житель Кобрина, который приехал для уборки картофеля на приусадебном участке.

При разборке обрушившихся строительных конструкций нашли еще один обгоревший труп — сельчанина 1960 года рождения, проживающего по соседству.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожность при курении со стороны погибших.

Пресс-служба МЧС обращает внимание на то, что сам хозяин дома, в хозпостройке которого случился нынешний пожар, погиб в мае этого года и также при пожаре. Прибывший на уборку картофеля житель Кобрина, приходился ему братом.

 
 
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Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожность при курении со стороны погибших.

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