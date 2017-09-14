ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вертолет президента Таджикистана стал причиной смерти главы аэропорта

14.09.2017 11:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Начальник аэропорта таджикского города Хорог Дилдор Максудшоев погиб, провожая президента страны Эмомали Рахмона, сообщил Sputnik Таджикистан.

Вертолет президента Таджикистана стал причиной смерти главы аэропорта
© Sputnik/ Георгий Зельма
Таджикистан теперь расположен между Марсом и Юпитером

Инцидент произошел накануне во второй половине дня. Таджикский лидер дал официальный старт строительству участка Шкев – Калаи Хумб автомобильной дороги в Дарвазском районе Горно-Бадахшанской автономной области. Из Хорога он направлялся в Душанбе на вертолете.

Начальник аэропорта, провожая Рахмона, находился вблизи его вертолета, когда тот начал взлетать. От сильного потока воздуха от вращающихся лопастей ковровая дорожка, на которой стоял Максудшоев, свернулась, и ее отбросило вместе с ним на камень, находящийся поблизости. От полученных травм глава аэропорта погиб по пути в больницу.

Сообщается, что местные правоохранительные органы расценивают произошедшее как несчастный случай.

Похороны 60-летнего Дилдора Максудшоева состоятся 14 сентября в Хороге.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 195
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавший стоял рядом с вертолетом таджикского лидера, когда тот начал взлетать, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Уснувший за рулем водитель врезался в автобус в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика