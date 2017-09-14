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Вертолет президента Таджикистана стал причиной смерти главы аэропорта
14.09.2017 11:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен – Sputnik. Начальник аэропорта таджикского города Хорог Дилдор Максудшоев погиб, провожая президента страны Эмомали Рахмона, сообщил
© Sputnik/ Георгий Зельма
Инцидент произошел накануне во второй половине дня. Таджикский лидер дал официальный старт строительству участка Шкев – Калаи Хумб автомобильной дороги в Дарвазском районе Горно-Бадахшанской автономной области. Из Хорога он направлялся в Душанбе на вертолете.
Начальник аэропорта, провожая Рахмона, находился вблизи его вертолета, когда тот начал взлетать. От сильного потока воздуха от вращающихся лопастей ковровая дорожка, на которой стоял Максудшоев, свернулась, и ее отбросило вместе с ним на камень, находящийся поблизости. От полученных травм глава аэропорта погиб по пути в больницу.
Сообщается, что местные правоохранительные органы расценивают произошедшее как несчастный случай.
Похороны 60-летнего Дилдора Максудшоева состоятся 14 сентября в Хороге.
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Пострадавший стоял рядом с вертолетом таджикского лидера, когда тот начал взлетать, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью.
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