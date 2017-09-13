За минувшие сутки спасатели помогли двум заблудившимся грибникам и ягодникам в Витебской области вернуться домой, сообщает МЧС.

В Россонский райотдел по ЧС поступило сообщение о потерявшемся в лесу около деревни Поречье 69-летнем пенсионере. Мужчина живет в Полоцком районе, но отправился за грибами в соседний регион. Во время поисков спасатели и милиционеры поддерживали с ним связь по телефону. Вечером 13 сентября он вышел на звуки сирены.

Аналогичный инцидент произошел в Ушачском районе. Здесь спасатели искали 30-летнюю женщину. В 7 часов утра она ушла за ягодами и заблудилась вблизи деревни Пола. Поиск вели работники МЧС и РОВД. В этом случае также помог мобильный телефон.

Никто из заблудившихся в медицинской помощи не нуждался.

Напомним, в минувшие выходные в лесах Витебской области искали 9 грибников, среди них было двое детей.