﻿ На Витебщине спасатели и милиционеры помогли выйти из леса двум очередным "потеряшкам". 21.by
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На Витебщине спасатели и милиционеры помогли выйти из леса двум очередным "потеряшкам"

14.09.2017 12:29 — ЧП | Tut.by  
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За минувшие сутки спасатели помогли двум заблудившимся грибникам и ягодникам в Витебской области вернуться домой, сообщает МЧС.

В Россонский райотдел по ЧС поступило сообщение о потерявшемся в лесу около деревни Поречье 69-летнем пенсионере. Мужчина живет в Полоцком районе, но отправился за грибами в соседний регион. Во время поисков спасатели и милиционеры поддерживали с ним связь по телефону. Вечером 13 сентября он вышел на звуки сирены.

Аналогичный инцидент произошел в Ушачском районе. Здесь спасатели искали 30-летнюю женщину. В 7 часов утра она ушла за ягодами и заблудилась вблизи деревни Пола. Поиск вели работники МЧС и РОВД. В этом случае также помог мобильный телефон.

Никто из заблудившихся в медицинской помощи не нуждался.

Напомним, в минувшие выходные в лесах Витебской области искали 9 грибников, среди них было двое детей.

 
 
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За минувшие сутки спасатели помогли двум заблудившимся грибникам и ягодникам в Витебской области вернуться домой.

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