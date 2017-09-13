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На Витебщине спасатели и милиционеры помогли выйти из леса двум очередным "потеряшкам"
За минувшие сутки спасатели помогли двум заблудившимся грибникам и ягодникам в Витебской области вернуться домой,
В Россонский райотдел по ЧС поступило сообщение о потерявшемся в лесу около деревни Поречье 69-летнем пенсионере. Мужчина живет в Полоцком районе, но отправился за грибами в соседний регион. Во время поисков спасатели и милиционеры поддерживали с ним связь по телефону. Вечером 13 сентября он вышел на звуки сирены.
Аналогичный инцидент произошел в Ушачском районе. Здесь спасатели искали 30-летнюю женщину. В 7 часов утра она ушла за ягодами и заблудилась вблизи деревни Пола. Поиск вели работники МЧС и РОВД. В этом случае также помог мобильный телефон.
Никто из заблудившихся в медицинской помощи не нуждался.
Напомним, в минувшие выходные в лесах Витебской области
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За минувшие сутки спасатели помогли двум заблудившимся грибникам и ягодникам в Витебской области вернуться домой.
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Архив (ЧП)
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