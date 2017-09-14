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Электробус загорелся на улице Ваупшасова в Минске

14.09.2017 14:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 сен – Sputnik. Сотрудники столичного МЧС ликвидировали возгорание электробуса в Минске, сообщили Sputnik в четверг в Минском городском УМЧС.

Инцидент произошел днем 13 сентября на улице Ваупшасова.

"В 13:40 на линию 101 поступило сообщение о загорании токоприемника электробуса", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что прибывшим на место спасателям для ликвидации возгорания понадобилось менее 10 минут – уже в 13:51 электробус был потушен.

В результате ЧП никто из людей не пострадал, МЧС выясняет причину пожара.

Первые электробусы в белорусской столице начали курсировать по маршруту №59 "ДС Серова — Долгобродская" в текущем году. Ранее электробусы, которые производит завод "Белкоммунмаш", проходили испытания на столичных маршрутах. Столица планировала до весны текущего года закупить 20 электробусов.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ЧП никто из людей не пострадал, МЧС выясняет причину пожара.

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