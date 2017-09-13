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В Светлогорском районе в санатории отравились пять детей, выпив средство от насекомых

14.09.2017 17:57 — ЧП | Tut.by  
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Происшествие случилось 14 сентября в одном из санаториев под Светлогорском, сообщили TUT.BY источники.


Пять детей в возрасте 10−15 лет из Рогачевского района попали в больницу с отравлением.

Школьники, отдыхавшие в санатории, выпили некую жидкость. По некоторым данным, это было средство от насекомых. После чего их состояние резко ухудшилось и их госпитализировали в районную больницу. Один из источников сообщил, что двое детей находятся в тяжелом состоянии.

Подробности происшествия выясняются.

 
 
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Школьники, отдыхавшие в санатории, выпили неизвестную жидкость. После чего их состояние резко ухудшилось и их госпитализировали в районную больницу.

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