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В Светлогорском районе в санатории отравились пять детей, выпив средство от насекомых
Происшествие случилось 14 сентября в одном из санаториев под Светлогорском, сообщили TUT.BY источники.
Пять детей в возрасте 10−15 лет из Рогачевского района попали в больницу с отравлением.
Школьники, отдыхавшие в санатории, выпили некую жидкость. По некоторым данным, это было средство от насекомых. После чего их состояние резко ухудшилось и их госпитализировали в районную больницу. Один из источников сообщил, что двое детей находятся в тяжелом состоянии.
Подробности происшествия выясняются.
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Школьники, отдыхавшие в санатории, выпили неизвестную жидкость. После чего их состояние резко ухудшилось и их госпитализировали в районную больницу.
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Архив (ЧП)
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