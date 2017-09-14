|
"Белкоммунмаш": загоревшийся электробус был на обкатке
14.09.2017 18:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен — Sputnik. Загоревшийся в четверг в столице электробус был на обкатке, после инцидента его отправили на доработку, сообщили Sputnik в отделе маркетинга предприятия " Белкоммунмаш ".
© Фото: МЧС Беларуси
Электробус
"Этот электробус проходил обкатку", — рассказали Sputnik подробности производители транспорта.
По словам представителей " Белкоммунмаша ", их специалисты уже выясняют, почему электробус загорелся. Этот экземпляр уже отправлен на доработку.
Всего, как напомнили Sputnik на предприятии, в Минск поставлено 20 единиц электробусов отечественной сборки. Ранее ни о каких внештатных ситуациях с электробусами не сообщалось. Курсируют по городу современные виды транспорта с начала этого года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего по Минску курсируют 20 электробусов производства ОАО "Белкоммунмаш".
|
Архив (ЧП)
Комментарии