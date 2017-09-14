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"Белкоммунмаш": загоревшийся электробус был на обкатке

14.09.2017 18:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 сен — Sputnik. Загоревшийся в четверг в столице электробус был на обкатке, после инцидента его отправили на доработку, сообщили Sputnik в отделе маркетинга предприятия " Белкоммунмаш ".

"Белкоммунмаш": загоревшийся электробус был на обкатке
© Фото: МЧС Беларуси
Электробус загорелся на улице Ваупшасова в Минске

Электробус загорелся в четверг на улице Ваупшасова в Минске. В результате инцидента никто не пострадал, а сотрудники МЧС смогли быстро устранить загорание.

"Этот электробус проходил обкатку", — рассказали Sputnik подробности производители транспорта.

По словам представителей " Белкоммунмаша ", их специалисты уже выясняют, почему электробус загорелся. Этот экземпляр уже отправлен на доработку.

Всего, как напомнили Sputnik на предприятии, в Минск поставлено 20 единиц электробусов отечественной сборки. Ранее ни о каких внештатных ситуациях с электробусами не сообщалось. Курсируют по городу современные виды транспорта с начала этого года.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего по Минску курсируют 20 электробусов производства ОАО "Белкоммунмаш".

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