МИНСК, 14 сен — Sputnik. Загоревшийся в четверг в столице электробус был на обкатке, после инцидента его отправили на доработку, сообщили Sputnik в отделе маркетинга предприятия " Белкоммунмаш ".



© Фото: МЧС Беларуси Электробус загорелся на улице Ваупшасова в Минске

Электробус загорелся в четверг на улице Ваупшасова в Минске. В результате инцидента никто не пострадал, а сотрудники МЧС смогли быстро устранить загорание.

"Этот электробус проходил обкатку", — рассказали Sputnik подробности производители транспорта.

По словам представителей " Белкоммунмаша ", их специалисты уже выясняют, почему электробус загорелся. Этот экземпляр уже отправлен на доработку.

Всего, как напомнили Sputnik на предприятии, в Минск поставлено 20 единиц электробусов отечественной сборки. Ранее ни о каких внештатных ситуациях с электробусами не сообщалось. Курсируют по городу современные виды транспорта с начала этого года.