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Около Гродно спасатели и добровольцы ликвидировали пожар 150-тонной скирды соломы

14.09.2017 20:09 — ЧП | Tut.by  
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Пожар произошел утром 14 сентября. Очевидец сообщил спасателям о загорании на поле вблизи деревни Зарубичи Гродненского района. К месту возгорания были направлены спасатели из Гродно и деревни Свислочь, сообщает сайт УОМЧС по Гродненской области.

В поле горела 150-тонная скирда соломы в рулонах урожая 2017 года.

На ликвидацию пожара потребовалось около 10 минут. Огнем уничтожено 6 тонн соломы.

Активное участие в ликвидации возгорания приняли члены добровольной пожарной дружины СПК им. Кремко. Также была задействована техника сельхозпредприятия.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — поджог. Специалисты РОВД проводят проверку.

 
Теги: Гродно
 
 
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Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - поджог. Специалисты РОВД проводят проверку.

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