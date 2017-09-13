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Около Гродно спасатели и добровольцы ликвидировали пожар 150-тонной скирды соломы
Пожар произошел утром 14 сентября. Очевидец сообщил спасателям о загорании на поле вблизи деревни Зарубичи Гродненского района. К месту возгорания были направлены спасатели из Гродно и деревни Свислочь,
В поле горела 150-тонная скирда соломы в рулонах урожая 2017 года.
На ликвидацию пожара потребовалось около 10 минут. Огнем уничтожено 6 тонн соломы.
Активное участие в ликвидации возгорания приняли члены добровольной пожарной дружины СПК им. Кремко. Также была задействована техника сельхозпредприятия.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — поджог. Специалисты РОВД проводят проверку.
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Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - поджог. Специалисты РОВД проводят проверку.
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Архив (ЧП)
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