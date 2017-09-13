Около Гродно спасатели и добровольцы ликвидировали пожар 150-тонной скирды соломы

Пожар произошел утром 14 сентября. Очевидец сообщил спасателям о загорании на поле вблизи деревни Зарубичи Гродненского района. К месту возгорания были направлены спасатели из Гродно и деревни Свислочь, сообщает сайт УОМЧС по Гродненской области.

В поле горела 150-тонная скирда соломы в рулонах урожая 2017 года.

На ликвидацию пожара потребовалось около 10 минут. Огнем уничтожено 6 тонн соломы.

Активное участие в ликвидации возгорания приняли члены добровольной пожарной дружины СПК им. Кремко. Также была задействована техника сельхозпредприятия.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — поджог. Специалисты РОВД проводят проверку.