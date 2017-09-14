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В Пружанском районе из-за трех сумок эвакуировали сотрудников железнодорожной станции

15.09.2017 09:41 — ЧП | Tut.by  
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14 сентября на станции «Оранчицы» Пружанского района из-за оставленных сумок эвакуировали двух железнодорожников, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

Звонок в милицию о подозрительных предметах поступил от начальника станции. В ходе разбирательства был установлен владелец сумок — индивидуальный предприниматель из городского поселка Ружаны.

При обследовании сумок взрывоопасных предметов не обнаружено. Проводится проверка.

 
 
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Как выяснилось, бесхозные сумки принадлежат предпринимателю из Ружан.

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