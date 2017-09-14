|
В Пружанском районе из-за трех сумок эвакуировали сотрудников железнодорожной станции
14 сентября на станции «Оранчицы» Пружанского района из-за оставленных сумок эвакуировали двух железнодорожников, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.
Звонок в милицию о подозрительных предметах поступил от начальника станции. В ходе разбирательства был установлен владелец сумок — индивидуальный предприниматель из городского поселка Ружаны.
При обследовании сумок взрывоопасных предметов не обнаружено. Проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как выяснилось, бесхозные сумки принадлежат предпринимателю из Ружан.
|
Архив (ЧП)
Комментарии