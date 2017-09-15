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Новый взрыв в метро Лондона: бомбу спрятали в пакете из магазина
15.09.2017 10:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен — Sputnik. Взрыв прогремел в метро Лондона на станции Parsons Green в одном из центральных районов британской столицы, сообщили в социальных сетях очевидцы теракта.
Взрыв в метро прогремел около восьми утра по местному времени (10 утра по минскому).
По данным очевидцев, неизвестный пронес взрывчатку в пакете сети супермаркетов Lidl и оставил ее возле выхода из вагона.
В результате взрыва, по данным местных изданий, есть пострадавшие. Однако точное число жертв очередного теракта и есть ли погибшие, пока не сообщается. На месте работают спасатели и полиция, пользователи социальных сетей нагнетают панику вокруг произошедшего.
Официально терактом этот взрыв пока не признали.
Станция Parsons Green находится в одном из центральных жилых районов Лондона — "Фулхайме". Принято считать, что там живут "артистократы". Недалеко находится и здание парламента Великобритании.
Лондонское метро уже взрывали террористы — в 2005 году. В результате серии взрывов тогда погибли более полусотни человек, а несколько сотен получили травмы разной степени тяжести. Последний же громкий теракт произошел в британской столице в июне этого года — недалеко от парламента.
В стране сохраняется наивысший уровень террористической угрозы.
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По сообщениям британских СМИ, в результате взрыва на станции лондонского метро есть пострадавшие, однако количество жертв еще уточняется.
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