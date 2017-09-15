Новый взрыв в метро Лондона: бомбу спрятали в пакете из магазина

МИНСК, 15 сен — Sputnik. Взрыв прогремел в метро Лондона на станции Parsons Green в одном из центральных районов британской столицы, сообщили в социальных сетях очевидцы теракта.

Взрыв в метро прогремел около восьми утра по местному времени (10 утра по минскому).

We're aware of an incident at #ParsonsGreen station. Officers are at the scene. The station is closed. More information as we get it. — BTP (@BTP) 15 сентября 2017 г.

​По данным очевидцев, неизвестный пронес взрывчатку в пакете сети супермаркетов Lidl и оставил ее возле выхода из вагона.

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1 — Andy Webb (@andyjohnw) 15 сентября 2017 г.

​В результате взрыва, по данным местных изданий, есть пострадавшие. Однако точное число жертв очередного теракта и есть ли погибшие, пока не сообщается. На месте работают спасатели и полиция, пользователи социальных сетей нагнетают панику вокруг произошедшего.

Still unclear but very scary — extremely heavy armed police presence now #ParsonsGreen pic.twitter.com/WkodyNsfk0 — Alex Littlefield (@A_Littlefield) 15 сентября 2017 г.

​Официально терактом этот взрыв пока не признали.

Станция Parsons Green находится в одном из центральных жилых районов Лондона — "Фулхайме". Принято считать, что там живут "артистократы". Недалеко находится и здание парламента Великобритании.

Лондонское метро уже взрывали террористы — в 2005 году. В результате серии взрывов тогда погибли более полусотни человек, а несколько сотен получили травмы разной степени тяжести. Последний же громкий теракт произошел в британской столице в июне этого года — недалеко от парламента.

В стране сохраняется наивысший уровень террористической угрозы.