﻿ Новый взрыв в метро Лондона: бомбу спрятали в пакете из магазина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый взрыв в метро Лондона: бомбу спрятали в пакете из магазина

15.09.2017 10:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 сен — Sputnik. Взрыв прогремел в метро Лондона на станции Parsons Green в одном из центральных районов британской столицы, сообщили в социальных сетях очевидцы теракта.

Взрыв в метро прогремел около восьми утра по местному времени (10 утра по минскому).

​По данным очевидцев, неизвестный пронес взрывчатку в пакете сети супермаркетов Lidl и оставил ее возле выхода из вагона.

​В результате взрыва, по данным местных изданий, есть пострадавшие. Однако точное число жертв очередного теракта и есть ли погибшие, пока не сообщается. На месте работают спасатели и полиция, пользователи социальных сетей нагнетают панику вокруг произошедшего.

​Официально терактом этот взрыв пока не признали.

Станция Parsons Green находится в одном из центральных жилых районов Лондона — "Фулхайме". Принято считать, что там живут "артистократы". Недалеко находится и здание парламента Великобритании.

Лондонское метро уже взрывали террористы — в 2005 году. В результате серии взрывов тогда погибли более полусотни человек, а несколько сотен получили травмы разной степени тяжести. Последний же громкий теракт произошел в британской столице в июне этого года — недалеко от парламента.

В стране сохраняется наивысший уровень террористической угрозы.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 144
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сообщениям британских СМИ, в результате взрыва на станции лондонского метро есть пострадавшие, однако количество жертв еще уточняется.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Инцидент с военным самолетом Ту-22М3 произошел в Калужской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика