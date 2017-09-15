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Инцидент с военным самолетом Ту-22М3 произошел в Калужской области

15.09.2017 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 сен — Sputnik. Сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) В калужской области, сообщили в Министерство обороны РФ.

Ранее ряж СМИ сообщили, что 14 сентября в Калужской области произошел инцидент с участием военного самолета.

"На аэродроме Шайковка (Калужская область) при выполнении руления самолет Ту-22М3 по техническим причинам выкатился за пределы ВПП", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал. В Минобороны добавили, что после проведения регламентных работ продолжит выполнять задачи по назначению.

Комиссией Воздушно-космических сил проводится проверка по факту инцидента.

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 применялись российскими военными в ходе операции в Сирии. Недавно самолет был модернизирован — машина получила новую бортовую электронику. 

 
Теги: Минск
 
 
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Никто из членов экипажа не пострадал, само судно после проведения регламентных работ также продолжит выполнение задач

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