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Инцидент с военным самолетом Ту-22М3 произошел в Калужской области
15.09.2017 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен — Sputnik. Сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) В калужской области, сообщили в Министерство обороны РФ.
Ранее ряж СМИ сообщили, что 14 сентября в Калужской области произошел инцидент с участием военного самолета.
"На аэродроме Шайковка (Калужская область) при выполнении руления самолет Ту-22М3 по техническим причинам выкатился за пределы ВПП", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал. В Минобороны добавили, что после проведения регламентных работ продолжит выполнять задачи по назначению.
Комиссией Воздушно-космических сил проводится проверка по факту инцидента.
Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 применялись российскими военными в ходе операции в Сирии. Недавно самолет был модернизирован — машина получила новую бортовую электронику.
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Никто из членов экипажа не пострадал, само судно после проведения регламентных работ также продолжит выполнение задач
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