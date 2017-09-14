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В Старых Дорогах нашли 44 снаряда времен войны. Эвакуирован детсад, саперы работают второй день

15.09.2017 11:31 — ЧП | Tut.by  
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14 сентября спасателям поступило сообщение из Старых Дорог. При проведении земляных работ строители нашли два предмета, похожие на снаряды. Саперы работают на месте вторые сутки, сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС

Снаряды нашли на стройплощадке, где возводят многоэтажный жилой дом. Место оцепили. Из расположенных на расстоянии 200 метров детских яслей-сада эвакуировали 55 воспитанников и 13 работников учреждения.

Группой минирования найдены 44 снаряда времен Второй мировой войны. 8 из них уже изъяты.

«Работы будут продолжены 15 сентября», — сообщили в пресс-служба МЧС.

 
 
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Вчера из ближайшего садика эвакуировали 55 детей и 13 работников учреждения.

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