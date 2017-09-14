В Старых Дорогах нашли 44 снаряда времен войны. Эвакуирован детсад, саперы работают второй день

14 сентября спасателям поступило сообщение из Старых Дорог. При проведении земляных работ строители нашли два предмета, похожие на снаряды. Саперы работают на месте вторые сутки, сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: пресс-служба МЧС

Снаряды нашли на стройплощадке, где возводят многоэтажный жилой дом. Место оцепили. Из расположенных на расстоянии 200 метров детских яслей-сада эвакуировали 55 воспитанников и 13 работников учреждения.

Группой минирования найдены 44 снаряда времен Второй мировой войны. 8 из них уже изъяты.

«Работы будут продолжены 15 сентября», — сообщили в пресс-служба МЧС.