В Витебской области только за сутки потерялись 16 грибников

16 человек за минувшие сутки обратились к спасателям с просьбой помочь им выбраться из леса. Об этом сообщает Витебское областное управление МЧС.

Любителей тихой охоты искали в Бешенковичском, Витебском, Глубокском, Городокском, Дубровенском, Оршанском, Шумилинском, Толочинском районах.

Например, витеблянин заблудился в лесу у деревни Беляково (Шумилинского района), провел там ночь и вышел самостоятельно к 6 утра. Остальных нашли до наступления темноты: люди вышли из леса на звук пожарной сирены.

«Нередко в лес люди одеваются так, словно собираются там партизанить. Камуфляж надежно скрывает человека, что значительно осложняет поиски, если сил сообщить о себе уже не осталось», — констатируют в Витебском областном управлении МЧС.

Поэтому граждан просят одевать яркие или заметные вещи, взять с собой телефон с функцией навигатора и минимальную аптечку. Тем, кто отправляется за грибами в компании, можно взять свисток: его звук слышен за 2−3 километра.

Лучше не ходить в лес в одиночку, а если уж так — сообщить родным маршрут и время возвращения. Важные ориентиры, чтобы не заблудиться: линии электропередачи, просеки и тропинки, звуки машин или лай собаки (следует идти на звук).