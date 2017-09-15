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Взрыв в Лондоне: давка и паника в метро

15.09.2017 14:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Сообщения о взрыве на станции метро Parsons Green в центре Лондона поступило утром в пятницу: ЧП произошло около 8:20 по лондонскому времени. Как стало известно практически сразу, бомбу злоумышленники спрятали в пакете сети гипермаркетов Lidl и оставили у дверей вагона.

Паника и давка

В результате теракта в метро Лондона началась паника: люди кричали, произошла давка.

Взрыв в Лондоне: давка и паника в метро
© Фото: Twitter / Nicola S © 2017
Новый взрыв в метро Лондона: бомбу спрятали в пакете из магазина

В том числе из-за резкой реакции граждан всего пострадали 20 человек — они получили не только ожоги в результате взрыва, но и травмы при давке.

Как сообщали очевидцы, многие так бежали из метро, что падали и катились по лестницам. На выходе из Parsons Green было также столпотворение.

Правоохранительные органы попытались проконтролировать эвакуацию из метро, но полностью избежать давки и спешки не удалось. После этого движение станции остановилось.

Взрыв расценили как теракт

По предварительным данным, неизвестные злоумышленники поместили самодельную бомбу в небольшое ведро, затем все это — в пакет из гипермаркета. Произошла детонация не в тоннеле, а когда поезд стоял на станции. При этом, по сообщениям очевидцев, взрыв не был сильным — ожоги получили лишь ближайшие к бомбе люди.

Полиция Лондона уже заявила о том, что рассматривает случившееся как теракт, расследование ведет контртеррористический департамент, а район до сих пор оцеплен.

Взрыв в Лондоне: давка и паника в метро
© REUTERS/ Luke MacGregor
Пострадавших увезли после инцидента на станции метро Parsons Green в Лондоне

Как ожидается, вечером премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет экстренное совещание по поводу случившегося. В то же время в стране, как и во многих других государствах Европы, сохраняется высший уровень террористической опасности.

 
 
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