ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неадекватная минчанка повредила припаркованный на тротуаре BMW

15.09.2017 16:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Поцарапавшая чужой автомобиль BMW минчанка была доставлена в РНПЦ психического здоровья, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Неадекватная минчанка повредила припаркованный на тротуаре BMW
© Pixabay
Врач-интерн жестоко избил женщину в Барановичах

Неадекватную минчанку задержали жители города на проспекте Любимова: женщина повредила машину, которая была припаркована на тротуаре. 

"Сотрудникам милиции она пояснила, что ей не понравилось, как авто стоит на тротуаре, и таким образом решила проучить водителя", – сообщили в ГУВД.

В результате у машины оказались поврежденными багажник и капот, помята крыша. По факту в отношении женщины было возбуждено дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство). Кроме того, материалы проверки передали в отдел ГАИ Московского района, чтобы привлечь водителя BMW к ответственности за нарушение ПДД.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 163
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Материалы проверки передали в отдел ГАИ Московского района, чтобы привлечь водителя BMW к ответственности за нарушение ПДД.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мужчина в Минске из-за ошибки кассира получил лишние $1 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика