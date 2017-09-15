Неадекватная минчанка повредила припаркованный на тротуаре BMW

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Поцарапавшая чужой автомобиль BMW минчанка была доставлена в РНПЦ психического здоровья, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Неадекватную минчанку задержали жители города на проспекте Любимова: женщина повредила машину, которая была припаркована на тротуаре.

"Сотрудникам милиции она пояснила, что ей не понравилось, как авто стоит на тротуаре, и таким образом решила проучить водителя", – сообщили в ГУВД.

В результате у машины оказались поврежденными багажник и капот, помята крыша. По факту в отношении женщины было возбуждено дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство). Кроме того, материалы проверки передали в отдел ГАИ Московского района, чтобы привлечь водителя BMW к ответственности за нарушение ПДД.