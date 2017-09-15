В Кричеве россиянин угрожал убийством из пневматического пистолета местной жительнице

Утром 14 сентября в милицию обратилась 28-летняя жительница Кричева. Женщина заявила, что ее знакомый, 54-летний гражданин России, угрожал ей убийством, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.



Фото: uvd.mogilev.by

Жительница Кричева рассказала, что раньше она жила какое-то время с угрожавшим ей мужчиной в России. Отношения не заладились, и женщина вернулась в Кричев. Россиянин приехал в Беларусь на своем автомобиле Volvo, чтобы наладить отношения с потерпевшей. Когда женщина ответила отказом, мужчина достал из кармана пневматический пистолет и стал угрожать убийством. Затем он вышел из дома, сел в свой автомобиль и скрылся. Женщина позвонила в милицию.

Чтобы задержать мужчину, в нескольких районах области ввели план «Перехват». Когда сотрудники милиции заметили на шоссе разыскиваемую автомашину, начали ее преследовать. Водитель пытался скрыться от погони, но безуспешно, его задержали.

«14 сентября районным отделом СК в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК (Угроза убийством). Житель Российской Федерации задержан. У него изъят пневматический пистолет. Ему грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2-х лет», — рассказали в УВД.