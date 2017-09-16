СК возбудил дело по факту жуткого ДТП в Ивановском районе

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Управление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса с детьми и поезда, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Страшная авария произошла накануне около 18:30 на железнодорожном переезде возле агрогородка Бродница: локомотив на переезде снес микроавтобус Mercedes Sprinter – погибли водитель буса и трое детей 16-ти, трех и двух лет. Еще два ребенка – 15-летний мальчик и трехлетняя девочка были с травмами госпитализированы.

"По данному факту возбуждено уголовное дело", – сказала Дранькова.

Он также уточнила, что дело УСК возбудило по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Как ранее сообщили Sputnik в СК, на месте работали сотрудники центрального аппарата Следственного комитета, криминалисты и эксперты ГКСЭ.