Фура разнесла Audi под Воложином: один погиб, пострадали 2 ребенка

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Один человек погиб и еще трое, в том числе два ребенка, получили ранения в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Мониоблисполкома.



© Фото: СК Беларуси СК возбудил дело по факту жуткого ДТП в Ивановском районе

Авария произошла накануне около 20:30 на автодороге М6 "Минск – Гродно" вблизи деревни Попки.

"В результате аварии погиб водитель Audi, еще три человека получили ранения", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что среди пострадавших двое детей. Все получившие ранения в аварии госпитализированы в Воложинскую ЦРБ.

На месте работали сотрудники Минского областного МЧС – они деблокировали двух пассажиров Audi и доставали из машины тело водителя.

В настоящее время Госавтоинспекция Минской области проводит по факту ДТП проверку.

Жуткое ДТП в Ивановском районе: погибли трое детей и водитель>>