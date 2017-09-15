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Фура разнесла Audi под Воложином: один погиб, пострадали 2 ребенка

16.09.2017 09:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 сен – Sputnik. Один человек погиб и еще трое, в том числе два ребенка, получили ранения в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Мониоблисполкома.

Фура разнесла Audi под Воложином: один погиб, пострадали 2 ребенка
© Фото: СК Беларуси
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Авария произошла накануне около 20:30 на автодороге М6 "Минск – Гродно" вблизи деревни Попки.

"В результате аварии погиб водитель Audi, еще три человека получили ранения", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что среди пострадавших двое детей. Все получившие ранения в аварии госпитализированы в Воложинскую ЦРБ.

На месте работали сотрудники Минского областного МЧС – они деблокировали двух пассажиров Audi и доставали из машины тело водителя.

В настоящее время Госавтоинспекция Минской области проводит по факту ДТП проверку.

Жуткое ДТП в Ивановском районе: погибли трое детей и водитель>>

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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На месте работали сотрудники Минского областного МЧС – они деблокировали двух пассажиров Audi и доставали из машины тело водителя.

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