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Фура разнесла Audi под Воложином: один погиб, пострадали 2 ребенка
16.09.2017 09:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 сен – Sputnik. Один человек погиб и еще трое, в том числе два ребенка, получили ранения в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Мониоблисполкома.
© Фото: СК Беларуси
Авария произошла накануне около 20:30 на автодороге М6 "Минск – Гродно" вблизи деревни Попки.
"В результате аварии погиб водитель Audi, еще три человека получили ранения", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что среди пострадавших двое детей. Все получившие ранения в аварии госпитализированы в Воложинскую ЦРБ.
На месте работали сотрудники Минского областного МЧС – они деблокировали двух пассажиров Audi и доставали из машины тело водителя.
В настоящее время Госавтоинспекция Минской области проводит по факту ДТП проверку.
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На месте работали сотрудники Минского областного МЧС – они деблокировали двух пассажиров Audi и доставали из машины тело водителя.
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