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Пожар в оздоровительном лагере в Одессе: двое детей погибли
В Одессе 15 сентября около полуночи на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» произошло возгорание двухэтажного деревянного корпуса. В результате погибли двое детей, еще двое пострадали,
Когда спасатели прибыли на место вызова, пламенем была охвачена деревянная постройка комплекса. Из-за порывов ветра огонь быстро распространялся, создавая угрозу возгорания соседних жилых корпусов.
До прибытия спасателей администрация лагеря эвакуировала детей.
Спустя два часа пожар ликвидировали. При разборе завалов уничтоженного огнем здания спасатели обнаружили тела двух детей. Еще два ребенка отправлены в больницу с травмами. Пострадавших из-за пожара детей разместили в соседних жилых корпусах, с ними работают психологи.
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При разборе завалов уничтоженного огнем здания спасатели обнаружили тела двух детей. Еще два ребенка отправлены в больницу с травмами.
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Архив (ЧП)
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