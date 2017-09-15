Пожар в оздоровительном лагере в Одессе: двое детей погибли

В Одессе 15 сентября около полуночи на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» произошло возгорание двухэтажного деревянного корпуса. В результате погибли двое детей, еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.



Фото: dsns.gov.ua

Когда спасатели прибыли на место вызова, пламенем была охвачена деревянная постройка комплекса. Из-за порывов ветра огонь быстро распространялся, создавая угрозу возгорания соседних жилых корпусов.

До прибытия спасателей администрация лагеря эвакуировала детей.



Фото: dumskaya.net

Спустя два часа пожар ликвидировали. При разборе завалов уничтоженного огнем здания спасатели обнаружили тела двух детей. Еще два ребенка отправлены в больницу с травмами. Пострадавших из-за пожара детей разместили в соседних жилых корпусах, с ними работают психологи.



Фото: dumskaya.net

Издание « Думская » сообщает, что в лагере «Виктория» в 2014—2016 годах провели реконструкцию: отремонтировали пищеблок, столовую и трехэтажный спальный корпус. Вместо шести старых деревянных домиков 1950-х годов были построены четыре деревянных сруба с удобствами в номере, один из которых и сгорел.



Фото: dsns.gov.ua