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ГАИ о трагедии под Иваново: водитель ехал на красный сигнал семафора
16.09.2017 11:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 сен – Sputnik. Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, в который врезался маневровый тепловоз в Ивановском районе (Брестская область), по предварительной информации, проигнорировал сигнал семафора на железнодорожном переезде, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Фото: СК Беларуси
ДТП с тяжелыми последствиями произошло накануне вечером: из-за столкновения легкового автомобиля и поезда погибли четыре человека: 21-летний водитель машины, а также дети – 16-летний подросток, трехлетний мальчик и двухлетняя девочка.
"Предварительно: на переезде горел запрещающий сигнал светофора и работала звуковая сигнализация", – сказали в ГАИ.
Судя по фотографиям с места происшествия, удар пришелся на переднюю часть автомобиля, от чего половина машины была фактически полностью уничтожена.
Сейчас по данному факту продолжается проверка, решается вопрос о назначении ряда экспертиз для установления всех обстоятельств трагедии.
Как ранее рассказала Sputnik официальный представитель управления СК по области Марина Дранькова, в связи с произошедшим УСК уже возбуждено уголовное дело.
Известно, что а аварии пострадали два несовершеннолетних – 15-летний подросток и четырехлетняя девочка, в настоящее время они в больнице, детям медики оказывают необходимую помощь.
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Сейчас по данному факту продолжается проверка, решается вопрос о назначении ряда экспертиз для установления всех обстоятельств трагедии.
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