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ГАИ о трагедии под Иваново: водитель ехал на красный сигнал семафора

16.09.2017 11:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 сен – Sputnik. Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, в который врезался маневровый тепловоз в Ивановском районе (Брестская область), по предварительной информации, проигнорировал сигнал семафора на железнодорожном переезде, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ГАИ о трагедии под Иваново: водитель ехал на красный сигнал семафора
© Фото: СК Беларуси
СК возбудил дело по факту жуткого ДТП в Ивановском районе

ДТП с тяжелыми последствиями произошло накануне вечером: из-за столкновения легкового автомобиля и поезда погибли четыре человека: 21-летний водитель машины, а также дети – 16-летний подросток, трехлетний мальчик и двухлетняя девочка.

"Предварительно: на переезде горел запрещающий сигнал светофора и работала звуковая сигнализация", – сказали в ГАИ.

Судя по фотографиям с места происшествия, удар пришелся на переднюю часть автомобиля, от чего половина машины была фактически полностью уничтожена.

Сейчас по данному факту продолжается проверка, решается вопрос о назначении ряда экспертиз для установления всех обстоятельств трагедии.

Как ранее рассказала Sputnik официальный представитель управления СК по области Марина Дранькова, в связи с произошедшим УСК уже возбуждено уголовное дело.

Трагедия под Иваново: машинист сигналил, но бус решил проскочить пути>>

Известно, что а аварии пострадали два несовершеннолетних – 15-летний подросток и четырехлетняя девочка, в настоящее время они в больнице, детям медики оказывают необходимую помощь.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас по данному факту продолжается проверка, решается вопрос о назначении ряда экспертиз для установления всех обстоятельств трагедии.

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