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Белорус попался с сигаретами в Литве: в его Ford было 2,5 тыс. пачек

16.09.2017 13:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 сен – Sputnik. Сотрудники пограничной службы Литвы задержали 30-летнего белоруса, который контрабандой перевозил более 2,5 тысячи пачек сигарет, сообщили Sputnik в Службе охраны государственной границы Литвы.

Белорус попался с сигаретами в Литве: в его Ford было 2,5 тыс. пачек
© YouTube / GpkGovBy
Контрабандист забрался на дерево, пытаясь скрыться от пограничников

Контрабандист попался в районе населенного пункта Адутишкис Швенченского района.

"На контрольно-пропускном пункте проверили автомобиль Ford Mondeo из Беларуси. Пограничники подозревали, что в машине может быть двойное дно", – сказали в СОГГ.

Там также сообщили, что автомобиль направили в ПП "Мядининкай", где проверили на рентгеновском аппарате. В тайниках Ford Mondeo было обнаружено 2,5 тысячи пачек белорусских сигарет.

В отношении водителя начали административное производство, ему грозит штраф в размере от 2700 до 6000 евро и конфискация машины. 

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении водителя начали административное производство, ему грозит штрафу в размере от 2700 до 6000 евро и конфискация машины.

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