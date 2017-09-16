Белорус попался с сигаретами в Литве: в его Ford было 2,5 тыс. пачек

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Сотрудники пограничной службы Литвы задержали 30-летнего белоруса, который контрабандой перевозил более 2,5 тысячи пачек сигарет, сообщили Sputnik в Службе охраны государственной границы Литвы.

Контрабандист попался в районе населенного пункта Адутишкис Швенченского района.

"На контрольно-пропускном пункте проверили автомобиль Ford Mondeo из Беларуси. Пограничники подозревали, что в машине может быть двойное дно", – сказали в СОГГ.

Там также сообщили, что автомобиль направили в ПП "Мядининкай", где проверили на рентгеновском аппарате. В тайниках Ford Mondeo было обнаружено 2,5 тысячи пачек белорусских сигарет.

В отношении водителя начали административное производство, ему грозит штраф в размере от 2700 до 6000 евро и конфискация машины.