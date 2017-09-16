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Семья с маленьким ребенком погибла в ДТП под Липецком

16.09.2017 16:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 сен — Sputnik. Страшная авария произошла утром в субботу в Липецком районе России, на месте ДТП работают сотрудники полиции, сообщила пресс-служба УВМД РФ по Липецкой области.

Трагедия произошла на 267-м километре автодороги Липец — Елец в районе Частой Дубравы. По неустановленной причине столкнулись автомобили "Лада-Калина" и "Мазда". В результате ДТП водитель и пассажир первой машины, а также двухлетний ребенок, погибли.

Во втором автомобиле пострадали три человека — водитель и два пассажира. Их госпитализировали в медицинское учреждение. На месте аварии работают специалисты и устанавливают обстоятельства произошедшего.

СМИ сообщают, что погибшие являлись гражданами Беларуси, а на "Ладе" были установлены белорусские регистрационные знаки. Эта информация официально не подтверждена.

 
Теги: Минск
 
 
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Жертвами аварии стали три человек, по информации СМИ, погибла семья из Беларуси.

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