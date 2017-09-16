Семья с маленьким ребенком погибла в ДТП под Липецком

МИНСК, 16 сен — Sputnik. Страшная авария произошла утром в субботу в Липецком районе России, на месте ДТП работают сотрудники полиции, сообщила пресс-служба УВМД РФ по Липецкой области.

Трагедия произошла на 267-м километре автодороги Липец — Елец в районе Частой Дубравы. По неустановленной причине столкнулись автомобили "Лада-Калина" и "Мазда". В результате ДТП водитель и пассажир первой машины, а также двухлетний ребенок, погибли.

Во втором автомобиле пострадали три человека — водитель и два пассажира. Их госпитализировали в медицинское учреждение. На месте аварии работают специалисты и устанавливают обстоятельства произошедшего.

СМИ сообщают, что погибшие являлись гражданами Беларуси, а на "Ладе" были установлены белорусские регистрационные знаки. Эта информация официально не подтверждена.