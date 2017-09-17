|
Тайфун "Талим" свирепствует в Японии: отменено около 600 авиарейсов
17.09.2017 08:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 сен — Sputnik. Японские авиакомпании были вынуждены отменить порядка 600 авиарейсов из-за нашествия на южную часть страны тайфуна "Талим", передают японские СМИ.
Природная стихия, получившая порядковый номер 18, движется по южной префектуре Кагосима в направлении северо-востока страны, сила ветра в регионе составляет 30 метров в секунду с порывами до 45.
В результате 10 авиакомпаний, среди которых крупнейшие в Японии Japan Airlines и All Nippon Airways отменили сотни как внутренних, так и международных авиарейсов. Пассажиров призывают следить за расписанием, так как прогнозируется увеличение отмененных рейсов.
Синоптики отмечают, что в понедельник 18 сентября в регионах, где пройдет тайфун, может выпасть до 350 миллиметров осадков за сутки, также возможны сходы оползней. Местных жителей призывают временно воздержаться от выхода в море.
Ранее "Талим" обрушился на восточные китайские провинции Фуцзянь и Чжэцзян. Местные власти эвакуировали более 200 тысяч жителей провинций.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожидается, что в начале недели в префектуре Кагосима может выпасть до 350 миллиметров осадков в течение суток.
|
Архив (ЧП)
Комментарии