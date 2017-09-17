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Черногорский вратарь Горан Ленац получил пулю во время тренировки
17.09.2017 10:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 сен — Sputnik. Голкипер ФК "Бокель", клуба первого дивизиона чемпионата Черногории, Горан Ленац был застрелен во время тренировки, сообщила местная радиостанция Skalaradio.
Инцидент произошел в черногорском городе Котор, где базируется клуб. Сообщается, что Ленац был убит во время тренировки с приятелем.
33-летнего футболиста привезли на реанимобиле в критическом состоянии, но медикам не удалось спасти его жизнь.
Полиция заблокировала город и начала поиски преступника.
Отмечается, что злоумышленник несколько раз выстрелил в воздух, чтобы отпугнуть свидетелей, и скрылся. Полиция предполагает, что стрелявший хорошо ориентировался на местности.
Ленац ранее из собственных средств финансировал подготовку молодых футболистов Черногории и был уважаемым человеком среди горожан.
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Злоумышленнику удалось скрыться, полиция перекрыла выезды из города, ведутся поиски.
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