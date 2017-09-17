Посольство Беларуси в РФ подтвердило гибель белорусов под Липецком

МИНСК, 17 сен — Sputnik. Семья белорусов погибла в жутком ДТП под Липецком, это подтвердил Sputnik старший советник, руководитель консульского отдела посольства РБ в РФ Владимир Шорохов.

"По предварительным данным погибла семья белорусов. Тела находятся в морге в Ельце, там уже находятся и родственники (погибших — Sputnik)", — рассказал Шорохов.

Он также отметил, что семья якобы переезжала из Уфы на родину, в Гомель.

Ранее сообщалось, что в Липецком районе произошло жуткое ДТП с участием "Лада Калина" и Mazda MPV. Ехавшие в "Калине" муж с женой и двухлетний ребенок погибли. В больницу были доставлены водитель и два пассажира минивэна. Российские СМИ писали, что в ДТП погибли белорусы, однако официального подтверждения до этого момента не было.

На опубликованном очевидцами видео с места аварии видно, что у Mazda в результате ДТП повреждена передняя часть, а Lada от сильного удара вылетела на обочину и перевернулась.