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Посольство Беларуси в РФ подтвердило гибель белорусов под Липецком
17.09.2017 14:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 сен — Sputnik. Семья белорусов погибла в жутком ДТП под Липецком, это подтвердил Sputnik старший советник, руководитель консульского отдела посольства РБ в РФ Владимир Шорохов.
"По предварительным данным погибла семья белорусов. Тела находятся в морге в Ельце, там уже находятся и родственники (погибших — Sputnik)", — рассказал Шорохов.
Он также отметил, что семья якобы переезжала из Уфы на родину, в Гомель.
Ранее сообщалось, что в Липецком районе произошло жуткое ДТП с участием "Лада Калина" и Mazda MPV. Ехавшие в "Калине" муж с женой и двухлетний ребенок погибли. В больницу были доставлены водитель и два пассажира минивэна. Российские СМИ писали, что в ДТП погибли белорусы, однако официального подтверждения до этого момента не было.
На опубликованном очевидцами видео с места аварии видно, что у Mazda в результате ДТП повреждена передняя часть, а Lada от сильного удара вылетела на обочину и перевернулась.
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Родственники погибших уже находятся в городе Елец, куда были доставлены тела жертв дорожного инцидента.
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