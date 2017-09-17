Туристическая Анталья: автобус с людьми упал с 50 метров

МИНСК, 17 сен —Sputnik. В турецкой южной провинции Анталья в результате падения автобуса с 50-метровой высоты погибли не менее четырех человек, 27 получили травмы, сообщили турецкие СМИ.

Водитель туристического автобуса, который двигался в направлении города Адрасан, не справился с управлением.

СМИ сообщили, что автобус скатился с 50-метровой высоты вниз. Авария произошла примерно в 11:00 по местному времени.

Как ранее сообщалось, в июле автобус, перевозивший паломников, упал в ущелье в индийском штате Джамму и Кашмир на севере страны, 11 человек погибли.

В начале сентября в Китае в провинции Фуцзянь автобус с учениками начальной школы упал с моста, пятеро человек погибли.