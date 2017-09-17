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Кот Матроскин: Табакову стало плохо перед выходом на сцену

17.09.2017 19:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 сен — Sputnik. Народному артисту СССР Олегу Табакову перед спектаклем пришлось вызывать скорую помощь, сообщили российские информагентства.

В пятницу Табаков готовился к постановке "Чайка" в "Табакерке", когда у него разыгралась зубная боль. Принятая таблетка не помогла, и артист попросил вызвать медиков.

Пресс-атташе театра, которым руководит Табаков, сообщил, что артисту сделали обезболивающий укол, после которого он смог отыграть спектакль. Начало постановки, к слову, из-за инцидента задержалось всего на десять минут.

Табаков не стал отменять представление из-за плохого самочувствия.

Как стало известно позже, после болезненного приступа артист чувствует себя хорошо. В антракте актер с удовольствием пообедал, сообщил журналистам пресс-атташе театра.

Олег Табаков — советский и российский актер, режиссер театра и кино, а также педагог. Народный артист СССР является основателем театра под руководством Олега Табакова ("Табакерки").

 
Теги: Минск
 
 
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Начало спектакля из-за укола пришлось задержать на 10 минут, потом спектакль продолжился.

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