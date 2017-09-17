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Из-за ветра под Мозырем во время работ по опрыскиванию леса экстренно сел самолет

18.09.2017 10:13 — ЧП | Tut.by  
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Сообщение о том, что в лесном массиве в Мозырском районе, предположительно, упал самолет, поступило спасателям 17 сентября в 09.46. Происшествие случилось недалеко от поселка Сосновый, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Оказалось, что сверхлегкий самолет Х-32 «Бекас» во время полета над Боковским лесничеством совершил вынужденную посадку из-за резкого изменения направления ветра. Со слов 49-летнего пилота, при полете на высоте 15 метров от крон деревьев он принял решение об аварийной посадке из-за погодных условий. На борту, кроме него, находился пассажир. Оба не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.

В результате вынужденной посадки самолет получил незначительные повреждения фюзеляжа и крыльев.

 
 
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Самолет во время полета над Боковским лесничеством совершил вынужденную посадку из-за резкого изменения направления ветра.

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