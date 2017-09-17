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Смертельный ураган из Румынии надвигается на Украину

18.09.2017 11:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 сен — Sputnik. Ураган, унесший жизни восьми человек в Румынии, надвигается на Украину, экстренные службы просят жителей не выходить на улицу, сообщает РИА Новости Украина.

Мощный ураган обрушился на западные территории Румынии накануне. Жертвами стихии стали восемь человек, около 70 получили травмы, среди них есть дети. Медики оценивают состояние некоторых как тяжелое.

Кроме того, шквалистый ветер валил деревья и срывал крыши с домов. Скорость ветра, по данным местных синоптиков, достигла 100 километров в час.

Сейчас ураган движется в сторону Украины. Из-за порывистого ветра и грозы в шести областях Украины было обесточено около 500 населенных пунктов. Восстановлением электроснабжения занимается 71 бригада облэнерго.

Кроме того, сильный ветер привел к повреждению ряда домов в Черновицкой и Закарпатской областях.

Украинские спасатели уже предупредили жителей западных областей страны об ухудшении погодных условий и просили их по возможности не выходить на улицу. В понедельник в регионе ожидаются сильные ливни, град и порывы ветра до 25 — 30 метров в секунду.

 
Теги: Минск
 
 
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Стихия, по информации ГСЧС Украины, обесточила почти 500 населенных пунктов в шести областях страны.

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