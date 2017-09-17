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Могилевчанин отправился в лес за грибами, заблудился и умер. Еще одного грибника ищут третьи сутки

18.09.2017 13:39 — ЧП | Tut.by  
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Могилевчанина, который пошел в лес за грибами, нашли мертвым, сообщили в УВД Могоблисполкома. Третьи сутки ищут пропавшего под Могилевом 70-летнего грибника. Двоих потерявшихся в лесу людей удалось найти.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

80-летнего грибника, который заблудился 14 сентября в лесу около бывшей деревни Клины Славгородского района, нашли уже вечером. Сначала с мужчиной связывались по телефону, но потом связь оборвалась. В поисках пенсионера милиционеры прочесывали лес, спасатели — береговую линию реки Сож на катере. Пожилого мужчину нашли недалеко от реки Голубка.

Рано утром 16 сентября в лес за грибами и ягодами отправилась 45-летняя могилевчанка. Место она выбрала заранее в Кличевском районе — недалеко от железнодорожной станции Милое. Вечером женщина позвонила знакомым и сказала, что заблудилась. Милиционеры по мобильному пытались помочь ей выйти на дорогу, искали ее, однако спецсигналов и сирен разыскивающих ее автомашин могилевчанка не слышала. Перед тем, как телефон разрядился, женщина сказала, что будет ночевать в лесу. Милиционеры искали ее до середины ночи, которую могилевчанка провела в болотистой местности в лесу под дождем.

Рано утром в воскресенье заплутавшая женщина вышла из леса как раз к милицейской «Газели» почти в том же месте, где зашла в субботу.

А вот для 68-летнего пенсионера из Могилева поход в грибы закончился трагически. 16 сентября он со своими родственниками в 12.00 часов приехал в лес на машине. Вместе они начали собирать грибы, и в какой-то момент мужчина пропал. Родные долго его искали сами, а потом позвонили в милицию. Примерно в 17.30 на труп мужчины наткнулись другие грибники, помогавшие в поисках. Известно, что у могилевчанина было больное сердце.

Продолжаются поиски пропавшего в лесу у деревни Залесье Могилевского района 70-летнего Дмитрия Михайловича Никитенко. Мужчину ищет третьи сутки — он ушел в лес за грибами 14 сентября и не вернулся.

Лес пропавший знает хорошо, однако при нем нет мобильного телефона. Одет он в одежду камуфлированного цвета. Броской приметой является только синее ведро, которое он взял с собой.

 
Теги: Могилев
 
 
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