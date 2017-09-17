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На реконструкции дома в Молодечненском районе рабочие упали с высоты

18.09.2017 15:06 — ЧП | Tut.by  
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Случай произошел 16 сентября в агрогородке Олехновичи Молодечненского района.

Утром 18 сентября в редакцию kraj.by обратился читатель Александр. Он рассказал: «Слышал, что субботу в Олехновичах сорвалась люлька с рабочими во время капитального ремонта дома по улице Молодежной. По слухам, оба в реанимации. Узнайте, что там произошло».

Начальник Молодечненского межрайонного отдела Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси Денис Томашев подтвердил эту информацию об инциденте.

— Действительно, случай на реконструкции дома имел место быть. По информации, которая есть у меня, рабочие упали с яблони. На место вызвали скорую помощь, но поскольку обычной машины не было, приехал реанимобиль. Медики осмотрели рабочих, сделали снимки и отпустили домой. Они оказались здоровы, поэтому больничный лист им не выдавался.

Как пояснил Денис Томашев, поскольку факт потери трудоспособности работников отсутствовал, данный случай не был признан производственным и соответствующее расследование по нему также не производилось.

 
 
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Медики осмотрели рабочих, сделали снимки и отпустили домой.

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