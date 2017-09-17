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На реконструкции дома в Молодечненском районе рабочие упали с высоты
Случай произошел 16 сентября в агрогородке Олехновичи Молодечненского района.
Утром 18 сентября в редакцию
Начальник Молодечненского межрайонного отдела Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси Денис Томашев подтвердил эту информацию об инциденте.
— Действительно, случай на реконструкции дома имел место быть. По информации, которая есть у меня, рабочие упали с яблони. На место вызвали скорую помощь, но поскольку обычной машины не было, приехал реанимобиль. Медики осмотрели рабочих, сделали снимки и отпустили домой. Они оказались здоровы, поэтому больничный лист им не выдавался.
Как пояснил Денис Томашев, поскольку факт потери трудоспособности работников отсутствовал, данный случай не был признан производственным и соответствующее расследование по нему также не производилось.
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Медики осмотрели рабочих, сделали снимки и отпустили домой.
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Архив (ЧП)
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