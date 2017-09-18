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Пропавший в Беловежской пуще мальчик пошел в лес без телефона
18.09.2017 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 сен — Sputnik. Пропавший в лесах Свислочского района 11-летний школьник ушел собирать грибы без телефона, что усложняет процесс поисков, рассказали Sputnik в поисково-спасательном отряде "Ангел".
О пропаже 11-летнего Максима Мархалюка стало известно вечером в субботу: он пошел собирать грибы, но домой так и не вернулся. Поиски мальчика продолжаются уже двое суток.
"Ушел из дома в лес 16 сентября в 19 часов. В лесу оставлен велосипед и пакет с грибами", — рассказали обстоятельства в ПСО "Ангел".
Мальчика ищут добровольцы, милиция и МЧС. Всего в поисках задействованы более полутора сотен человек. "Ребенок очень застенчив, может первый не подойти", — отметили волонтеры.
Пропал школьник недалеко от дома в деревне Новый двор. Приметы мальчика: рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы. Выглядит он гораздо моложе своего возраста — на восемь-девять лет. На нем была кофта камуфляжного цвета, красная жилетка, туфли.
Волонтеры просят всех, у кого может быть информация по пропавшему ребенку, немедленно сообщать им или правоохранительным органам.
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Школьник пропал вечером в субботу - его ищут уже два дня спасатели и волонтеры.
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