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В Браславе ливень затопил несколько улиц

18.09.2017 16:14 — ЧП | Tut.by  
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В Браславе 18 сентября из-за ливня подтопило ряд улиц. Последствия непогоды устраняли коммунальники, которые привлекли технику МЧС. Об этом сообщил начальник отдела ЖКХ Браславского райисполкома Виктор Скрабовский.


Фото: Михаил Яроцкий

Ливень был такой силы, что дренажная система города не справилась с объемом поступающей воды. Сказались также перепады высот на местности, близость двух озер и глинистая почва.

На некоторых улицах, расположенных в низине и вблизи озера Новято, подтопило сараи, уличные туалеты, участки огородов. В числе наиболее пострадавших оказались жильцы домов на улицах Гагарина, Юбилейной, Ленинской. Уровень воды здесь достигал бордюрной линии.



Фото: Михаил Яроцкий

В службы ЖКХ и РОЧС поступило более десятка обращений от жителей Браслава. Работа по устранению засоров, откачке воды продолжается.



 
 
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На некоторых улицах, расположенных в низине и вблизи озера Новято, подтопило сараи, уличные туалеты, участки огородов.

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