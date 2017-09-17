В Браславе ливень затопил несколько улиц

В Браславе 18 сентября из-за ливня подтопило ряд улиц. Последствия непогоды устраняли коммунальники, которые привлекли технику МЧС. Об этом сообщил начальник отдела ЖКХ Браславского райисполкома Виктор Скрабовский.



Фото: Михаил Яроцкий

Ливень был такой силы, что дренажная система города не справилась с объемом поступающей воды. Сказались также перепады высот на местности, близость двух озер и глинистая почва.

На некоторых улицах, расположенных в низине и вблизи озера Новято, подтопило сараи, уличные туалеты, участки огородов. В числе наиболее пострадавших оказались жильцы домов на улицах Гагарина, Юбилейной, Ленинской. Уровень воды здесь достигал бордюрной линии.







Фото: Михаил Яроцкий

В службы ЖКХ и РОЧС поступило более десятка обращений от жителей Браслава. Работа по устранению засоров, откачке воды продолжается.







