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В Браславе ливень затопил несколько улиц
В Браславе 18 сентября из-за ливня подтопило ряд улиц. Последствия непогоды устраняли коммунальники, которые привлекли технику МЧС. Об этом сообщил начальник отдела ЖКХ Браславского райисполкома Виктор Скрабовский.
Ливень был такой силы, что дренажная система города не справилась с объемом поступающей воды. Сказались также перепады высот на местности, близость двух озер и глинистая почва.
На некоторых улицах, расположенных в низине и вблизи озера Новято, подтопило сараи, уличные туалеты, участки огородов. В числе наиболее пострадавших оказались жильцы домов на улицах Гагарина, Юбилейной, Ленинской. Уровень воды здесь достигал бордюрной линии.
В службы ЖКХ и РОЧС поступило более десятка обращений от жителей Браслава. Работа по устранению засоров, откачке воды продолжается.
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На некоторых улицах, расположенных в низине и вблизи озера Новято, подтопило сараи, уличные туалеты, участки огородов.
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Архив (ЧП)
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