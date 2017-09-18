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Поезд отрезал обе ноги и руку 17-летнему жителю Барановичей
18.09.2017 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 сен – Sputnik. Молодой житель Барановичей был серьезно травмирован в результате наезда поезда, сообщило издание
© Sputnik/ Александр Кондратюк
Инцидент на железной дороге произошел около 14:15 понедельника 18 сентября вблизи вокзала "Барановичи-Центральные".
По информации ОВДТ, пострадавший после наезда остался жив.
Как сообщает издание, молодой человек переходил железную дорогу в наушниках, поэтому, по-видимому, не слышал приближения поезда. По предварительным данным, житель Барановичей лишился обеих ног и руки.
В настоящее время по факту травмирования молодого человека проводится проверка.
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В настоящее время по факту травмирования молодого человека проводится проверка.
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