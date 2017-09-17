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Грибники в Быховском районе обнаружили 59 мин и детонаторы для гранат
Белорусская милиция ищет хозяина взрывоопасного арсенала, обнаруженного в Быховском районе. Его нашли в лесу грибники. Специалисты установили, что арсенал сохранился после Великой Отечественной в довольно хорошем состоянии.
Всего грибники обнаружили 59 мин разного калибра и 7 взрывателей-детонаторов для гранат.
Мины уничтожены. А правоохранители напоминают, что приближается операция «Арсенал». О хранящемся или найденном оружии и боеприпасах лучше сообщать в милицию, чтобы избежать уголовной ответственности.
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Арсенал сохранился со времен Второй мировой войны.
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Архив (ЧП)
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