Более килограмма марихуаны бобруйчанин хранил на даче

Более килограмма марихуаны хранил в сельском доме 32-летний бобруйчанин. Мужчину задержали, сообщили в УВД Могоблисполкома .

В дачный дом в деревне Орсичи Бобруйского района оперативники нагрянули 17 сентября. Во время обыска обнаружили 1,1 кг марихуаны. Ее бобруйчанин использовал для изготовления гашишного масла — в доме изъяли вещи и предметы, которые указывают на это.

По предварительной информации, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков бобруйчанин собирал и хранил наркотическое вещество для личного потребления. Его задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело — снова за незаконный оборот наркотиков. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Если выяснится, что бобруйчанин имеет отношение к торговле наркотиками, то срок наказания может увеличиться до 15 лет.