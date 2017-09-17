В Барановичах под железнодорожный состав попал 17-летний парень. Пострадавшему ампутировали ноги

Днем 18 сентября 17-летний житель Барановичского района попал под путевую машину. Об этом сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.

В милицию сообщение об инциденте поступило в 14.12. Недалеко от вокзала «Барановичи-Центральные» путевая машина травмировала 17-летнего жителя деревни Лесная, учащегося 3-го курса минского колледжа железнодорожного транспорта. По предварительной версии, парень переходил пути в наушниках.

С места аварии пострадавшего увезли в больницу. В результате происшествия молодому человеку ампутировали обе ноги. Кроме того, у него повреждены пальцы руки.

По данному факту проводится проверка.