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В Барановичах под железнодорожный состав попал 17-летний парень. Пострадавшему ампутировали ноги

18.09.2017 18:35 — ЧП | Tut.by  
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Днем 18 сентября 17-летний житель Барановичского района попал под путевую машину. Об этом сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.

В милицию сообщение об инциденте поступило в 14.12. Недалеко от вокзала «Барановичи-Центральные» путевая машина травмировала 17-летнего жителя деревни Лесная, учащегося 3-го курса минского колледжа железнодорожного транспорта. По предварительной версии, парень переходил пути в наушниках.

С места аварии пострадавшего увезли в больницу. В результате происшествия молодому человеку ампутировали обе ноги. Кроме того, у него повреждены пальцы руки.

По данному факту проводится проверка.

 
 
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По предварительной информации, парень переходил железнодорожные пути в наушниках.

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