Сильный ветер в Могилеве повалил деревья и заборы

Сильный ветер в Могилеве вечером 18 сентября повалил деревья и заборы. Фотографиями и информацией о разрушениях могилевчане поделились в соцсетях. По предварительным данным, люди не пострадали.



Дерево упало на машины на улице Калиновского, 27. Фото: Наталья Новикова (Бричикова), vk.com/ilovemogilev

Порывы ветра вечером 18 сентября повалили деревья в разных частях города, в том числе на автомобили. Например, на улице Калиновского дерево рухнуло на припаркованные рядом с ним машины. Очевидцы сообщили, что пострадало лишь одно авто, и то незначительно.

Информации о повреждениях электросетей или пострадавших людях на этот момент нет, сообщили в областном управлении МЧС.

Порывистый ветер сохранится до конца рабочей недели. В пятницу прогнозируют его усиление. Специалисты рекомендуют не оставлять автомобили вблизи деревьев.

Последствия циклона «Томас»: поваленные деревья, сорванные крыши и отключение электроэнергии