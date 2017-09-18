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Сильный ветер в Могилеве повалил деревья и заборы

19.09.2017 09:56 — ЧП | Tut.by  
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Сильный ветер в Могилеве вечером 18 сентября повалил деревья и заборы. Фотографиями и информацией о разрушениях могилевчане поделились в соцсетях. По предварительным данным, люди не пострадали.


Дерево упало на машины на улице Калиновского, 27. Фото: Наталья Новикова (Бричикова), vk.com/ilovemogilev

Порывы ветра вечером 18 сентября повалили деревья в разных частях города, в том числе на автомобили. Например, на улице Калиновского дерево рухнуло на припаркованные рядом с ним машины. Очевидцы сообщили, что пострадало лишь одно авто, и то незначительно.

Информации о повреждениях электросетей или пострадавших людях на этот момент нет, сообщили в областном управлении МЧС.

Порывистый ветер сохранится до конца рабочей недели. В пятницу прогнозируют его усиление. Специалисты рекомендуют не оставлять автомобили вблизи деревьев.

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Теги: Могилев
 
 
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По предварительным данным, люди от стихии не пострадали.

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