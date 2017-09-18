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Сильный ветер в Могилеве повалил деревья и заборы
Сильный ветер в Могилеве вечером 18 сентября повалил деревья и заборы. Фотографиями и информацией о разрушениях могилевчане поделились в соцсетях. По предварительным данным, люди не пострадали.
Порывы ветра вечером 18 сентября повалили деревья в разных частях города, в том числе на автомобили. Например, на улице Калиновского дерево рухнуло на припаркованные рядом с ним машины. Очевидцы сообщили, что пострадало лишь одно авто, и то незначительно.
Информации о повреждениях электросетей или пострадавших людях на этот момент нет, сообщили в областном управлении МЧС.
Порывистый ветер сохранится до конца рабочей недели. В пятницу прогнозируют его усиление. Специалисты рекомендуют не оставлять автомобили вблизи деревьев.
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По предварительным данным, люди от стихии не пострадали.
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Архив (ЧП)
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