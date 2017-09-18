ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барановичах умер 18-летний парень, который попал под железнодорожный состав

19.09.2017 10:24 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

19 сентября в больнице скончался 18-летний житель Барановичского района, который попал под путевую машину. Об этом сообщили TUT.BY в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Смертельные травмы молодой человек получил на переезде на улице Гастелло. Путевая машина травмировала жителя деревни Лесная, учащегося 3-го курса минского колледжа железнодорожного транспорта.

Переезд оборудован свето-звуковой сигнализацией, которая на момент происшествия работала исправно. По предварительной версии, парень переходил пути в наушниках.

Пострадавшего доставили в больницу. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. Около 3.30, 19 сентября, он скончался от полученных травм.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной версии, парень переходил пути в наушниках.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Сильный ветер в Могилеве повалил деревья и заборы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика