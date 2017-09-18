В Барановичах умер 18-летний парень, который попал под железнодорожный состав

19 сентября в больнице скончался 18-летний житель Барановичского района, который попал под путевую машину . Об этом сообщили TUT.BY в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Смертельные травмы молодой человек получил на переезде на улице Гастелло. Путевая машина травмировала жителя деревни Лесная, учащегося 3-го курса минского колледжа железнодорожного транспорта.

Переезд оборудован свето-звуковой сигнализацией, которая на момент происшествия работала исправно. По предварительной версии, парень переходил пути в наушниках.

Пострадавшего доставили в больницу. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. Около 3.30, 19 сентября, он скончался от полученных травм.