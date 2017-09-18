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В Жлобинском районе во время ночного пожара сгорело два дома и три сарая, один человек погиб
Сообщение о пожаре в деревне Старина поступило спасателям в 2.20. К моменту их прибытия на место горели два дома и три деревянные хозяйственные постройки. Подробности
Хозяева покинули дома еще до приезда спасателей. Однако в ходе тушения пожара работники МЧС обнаружили обгоревшие фрагменты тела человека, личность и пол которого устанавливаются. Следственно-оперативная группа проводит проверку.
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Сообщение о пожаре в деревне Старина поступило спасателям в 2.20. к моменту их прибытия на место горели два дома и три деревянные хозяйственные постройки.
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Архив (ЧП)
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