В Жлобинском районе во время ночного пожара сгорело два дома и три сарая, один человек погиб

Сообщение о пожаре в деревне Старина поступило спасателям в 2.20. К моменту их прибытия на место горели два дома и три деревянные хозяйственные постройки. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.





Хозяева покинули дома еще до приезда спасателей. Однако в ходе тушения пожара работники МЧС обнаружили обгоревшие фрагменты тела человека, личность и пол которого устанавливаются. Следственно-оперативная группа проводит проверку.