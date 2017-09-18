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Леса опасные, но выжить можно: с чем мог столкнуться мальчик в пуще

19.09.2017 14:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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ГРОДНО, 19 сен — Sputnik. В беловежских лесах в Свислочском районе, где пропал 10-летний мальчик, места достаточно опасные: там водятся волки, дикие кабаны, рядом — самое дикое болото в мире.

Леса опасные, но выжить можно: с чем мог столкнуться мальчик в пуще
© Фото: ВКонтакте / Максим Мархалюк
Сотни людей прочесывают лес: пропавшего в пуще мальчика пока не нашли

Мальчик, который в минувшую субботу ушел в Беловежскую пущу и не вернулся, уже четвертый день предположительно находится в лесу. Может ли ребенок выжить в пуще и какие опасности там подстерегают, рассказал местный эколог.

"Леса в Свислочском районе опасные, но мы уверены, что ребенок смог найти и еду, и воду", — говорит главный специалист Инспекции природных ресурсов Свислочского района Павел Маер.

Участок Беловежской пущи в Свислочском районе, куда ушел 10-летний Максим Мархалюк, считается дремучим. И человека здесь может подстерегать немало опасностей. В этих местах много диких зверей. Часто встречаются популяции волков.

"Нередко волки нападают на ланей, косуль. Но случаев, чтобы волки нападали на людей, у нас не было", — добавляет собеседник агентства.

Он уточнил, что встретить такого зверя, как дикий кабан, ребенку вряд ли грозит. Популяция этих животных в последние годы значительно сократилась.

"Местные жители в эти леса ходят часто, начиная с середины лета и до поздней осени. Собирают и ягоды, и грибы. Для них это дополнительная статья дохода. Такие, кто заблудился, каждый год есть. Но в основном это старики. Обычно находим их за день или два. Чтобы человека больше двух суток искали, такое впервые на моей памяти", — отметил Маер.

Как отметил Маер, главное, чтобы ребенок не начал волноваться, бродить в разные стороны. В этой местности есть одно по-настоящему опасное для ребенка место. В нескольких километрах от деревни Новый двор начинается болото "Дикое", которое считается самым диким и первобытным в мире. Там встречаются участки с открытой водой.

Местные жители верят, что мальчик жив, смог найти себе пропитание в лесу. Там сейчас достаточно ягод и грибов, к тому же часто идут дожди — воды для питья хватает. Все надеются на то, что ребенок вырос рядом с лесом и хорошо знает, как себя в нем вести.

10-летний Максим Мархалюк пропал в субботу, 16 сентября. Вечером он отправился в лес за грибами и пропал. Сейчас его поиском занимается более 500 человек — милиция, спасатели, отряды волонтеров и жители Свислочского района.

 
Теги: Гродно
 
 
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Эколог и знаток местной природы рассказал, какие опасности могут подстерегать ребенка, потерявшегося в Беловежской пуще.

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