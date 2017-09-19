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Женщины смыли в унитаз десятки тысяч евро
19.09.2017 18:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 сен — Sputnik. Две женщины подозреваются в том, что спустили в унитазы нескольких ресторанов Женевы около ста тысяч евро. Если выяснится, что крупная сумма была заработана честным путем, то им ничего не грозит, заявил пресс-секретарь прокуратуры кантона Женева Винсент Деруан.
В мае этого года в нескольких ресторанах, расположенных неподалеку от отделения банка UBS, в центре Женевы, были обнаружены купюры номиналом 500 евро. Деньги засорили туалеты ресторанов Café du Centre и Molino, а также самого банка. Многие купюры были порезаны. Швейцарские прокуроры начали расследование инцидента.
"Общая сумма составила приблизительно 100 тысяч евро… Расследование продолжается. На сегодняшний день известно, что две женщины — испанки по национальности, — выбрасывали деньги в туалеты", — приводит слова Деруана
По словам представителя прокуратуры, происхождение денег выясняется. Деруан обратил внимание, если деньги принадлежат испанкам, то расследование завершится из-за отсутствия состава преступления.
"Если же деньги связаны с нелегальной деятельностью, то это уже другое дело. На данный момент женщины не являются виновными. Однако их адвокат уже был выслушан полицией", — пояснил он.
Деруан рассказал, что руководство пострадавших ресторанов и банка заплатило несколько тысяч франков за прочистку канализации, но эти затраты были частично компенсированы подозреваемыми.
Порча денег в Швейцарии, заметил Деруан, не является преступлением, однако расследование продолжается, так как остается возможность нелегальной деятельности, связанной с данными купюрами.
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МИНСК, 19 сен — Sputnik. Две женщины подозреваются в том, что спустили в унитазы нескольких ресторанов Женевы около ста тысяч евро. Если выяснится, что крупная сумма...
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