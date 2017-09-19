Пожилого жителя Могилева нашли живым в лесу через 5 дней поисков

МИНСК, 19 сен – Sputnik. Пожилого грибника, жителя Могилева, удалось найти живым в лесу в Могилевском районе спустя пять суток поисков, сообщили Sputnik во вторник в УВД Могилевского облисполкома.

Мужчина пропал в лесном массиве возле деревни Новоселки еще днем 14 сентября.

"19 сентября 70-летний могилевчанин был найден", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что 70-летнего грибника обнаружили милиционеры на окраине леса, в семи километрах от того места, где он зашел в лесной массив.

По информации УВД, мужчина, который провел пять суток в лесу, был в тяжелом состоянии. Его оперативно передали бригаде скорой медицинской помощи.