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Подробности ДТП с Сердюковым: пострадали его зам и двое военных
20.09.2017 10:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 сен — Sputnik. Российские СМИ назвали имена попавших в аварию вместе с командующим Воздушно-десантными войсками России (ВДВ РФ) генерал-полковником Андреем Сердюковым в Мурманской области.
Пресс-служба ВДВ
ДТП с участием руководителя российского ВДВ произошло 15 сентября на автомобильной дороге в Кольском районе Мурманской области, однако стало известно о нем только накануне. В результате аварии Сердюков попал в больницу.
Кто еще пострадал?
В среду стали известны имена военнослужащих, попавших в аварию с высоким военным начальником. Так, по данным
Жизни пострадавших в ДТП в Заполярье военных ничего не угрожает, они получили травмы средней тяжести.
Почему произошло ДТП в Заполярье?
По предварительным данным, глава российских ВДВ ехал в микроавтобусе в воинской колонне. На трассе водитель легкового автомобиля, не имеющий отношения к армии, не справился с управлением и выехал на "встречку", после чего и произошла авария.
Водитель "легковушки" в результате аварии погиб, а его пассажирка получила травмы средней тяжести. Двое других пассажира получили ушибы.
Обсудить видео ДТП с Сердюковым
Видео с жуткой аварией с участием Сердюкова опубликовано на YouTube, сняли произошедшее видеорегистраторы. Ролик уже активно обсуждается в социальных сетях.
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Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) и его спутники после ДТП в Заполярье были госпитализированы.
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