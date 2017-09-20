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Девятилетний воспитанник академии "Ювентус" погиб во время тренировки

20.09.2017 10:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 сен – Sputnik. Девятилетний мальчик Томмазо Черазе погиб в Нью-Йорке в одном из районов Манхеттена во время футбольной тренировки, сообщило издание New York Daily News.

Девятилетний воспитанник академии "Ювентус" погиб во время тренировки
© Flickr/ Tam Tam
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На мальчика упали ворота во время занятия, которое проходило в рамках программы академии туринского футбольного клуба "Ювентус".

Ребенок повис на перекладине ворот, крепления не выдержали, и обрушилась упала на него. Мальчика доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, но спасти его не удалось.

На тренировке присутствовали еще восемь детей и трое тренеров, которые проводили занятие. За игрой наблюдали и родители, в том числе мать Томмазо Черазе Барбара Риккарди. Видела ли мать Томмазо, как случилась трагедия, неизвестно.

"Он был жизнелюбивым и веселым мальчиком. Семья просит проявить уважение к личной жизни и позволить остаться наедине с горем", – такое заявление сделал друг семьи ребенка от ее имени.

Новости о смертях детей во время спортивных тренировок, к сожалению, не единичны. В 2015 году во время спортивной тренировки "с элементами футбола" умерла 13-летняя школьница в Минске. В том же году во время урока физкультуры не стало 10-летней ученицы одной из минских школ – у девочки была специальная группа здоровья из-за заболеваний сердца.

В 2014 году 10-классник погиб во время урока физкультуры одной из минских школ. Родственники подростка рассказали, что за несколько лет до трагедии на соревнованиях по карате у него был приступ, однако после медицинские обследования не выявили патологий и ребенка даже признали годным к службе в армии. Между тем результаты расследования показали у него патологию сердца.

Девятилетний воспитанник академии "Ювентус" погиб во время тренировки
© Sputnik/ Дмитрий Дмитриев
Ученица 5 класса умерла после урока физкультуры в Минске

Несмотря на то что в спортивных школах дети проходят медосмотр минимум дважды в год, это не страхует от несчастных случаев. В 2012 году во время легкой тренировки в детско-юношеской спортивной школе умер 16-летний боксер, подростку стало плохо к концу занятий, и он потерял сознание. Каждые три месяца он проходил медобследование, но ни медики, ни тренеры не смогли его спасти.

В 2013-м после тренировки стало плохо 15-летнему баскетболисту — ведущему игроку кадетской сборной Беларуси. В тот день подросток избегал сильных нагрузок из-за скорой игры. Вопросов у врачей к нему не было, настроение и самочувствие накануне трагедии подозрений не вызывали. 

Новости о смерти детей во время спортивных занятий приходят и из России. В октябре прошлого года Подмосковный суд возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка во время тренировки по джиу-джитсу. Во время занятий 12-летний школьник потерял сознание. Тренер вызвал скорую и попытался реанимировать подопечного, однако мальчик умер еще до приезда врачей. Причиной смерти стал разрыв стенки аорты, несмотря на проблемы с сердцем, врачи выдали ему справку о том, что ограничений для занятий спортом нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Ребенок получил несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму, медики не смогли спасти мальчика.

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