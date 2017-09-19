|
Милиционеры в Лидском районе нашли ночью в болоте грибника
20.09.2017 11:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 сен – Sputnik. Сотрудники Лидского РОВД спасли из болота грибника, заблудившегося в лесу, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.
YouTube / uvdmog
Мужчина заблудился и застрял в болоте в понедельник 18 сентября. В тот день 68-летний житель поселка Дитва Лидского района поехал на машине в лес за грибами и спустя несколько часов заблудился. Грибник не растерялся, позвонил родным и сообщил, где оставил авто и в какую сторону направился.
"На поиски отправились семь человек роты ППСМ Лидского РОВД. Милиционеры выстроились в цепочку и стали прочесывать лес, сделали четыре захода, однако каждый раз упирались в болото", – сказали в УВД.
На окрики мужчина отозвался только около 01:30. Милиционерам удалось добраться до грибника, он был в воде и передвигаться сам не мог.
Гражданина вынесли на руках из леса и передали сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На окрики мужчина отозвался только около 01:30; милиционерам удалось добраться до грибника, он был в воде и передвигаться сам не мог.
|
Архив (ЧП)
Комментарии