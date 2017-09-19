Милиционеры в Лидском районе нашли ночью в болоте грибника

МИНСК, 20 сен – Sputnik. Сотрудники Лидского РОВД спасли из болота грибника, заблудившегося в лесу, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.



YouTube / uvdmog Милиция опубликовала видео, как через 5 дней в лесу нашли грибника

Мужчина заблудился и застрял в болоте в понедельник 18 сентября. В тот день 68-летний житель поселка Дитва Лидского района поехал на машине в лес за грибами и спустя несколько часов заблудился. Грибник не растерялся, позвонил родным и сообщил, где оставил авто и в какую сторону направился.

"На поиски отправились семь человек роты ППСМ Лидского РОВД. Милиционеры выстроились в цепочку и стали прочесывать лес, сделали четыре захода, однако каждый раз упирались в болото", – сказали в УВД.

На окрики мужчина отозвался только около 01:30. Милиционерам удалось добраться до грибника, он был в воде и передвигаться сам не мог.

Гражданина вынесли на руках из леса и передали сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.

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