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Белорус разбил в Клайпеде семь машин, сбежал и получил €5 штрафа
20.09.2017 10:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 сен – Sputnik. Гражданин Беларуси был оштрафован в Литве на пять евро за массовое ДТП в Клайпеде, в котором механические повреждения получили семь легковых автомобилей, сообщило издание
© Фото: ГАИ Минска
По информации издания, ДТП произошло ночью 19 сентября на Балтийском проспекте.
Машина Renault, которой управлял неизвестный водитель, врезалась в семь автомобилей, припаркованных на проспекте. В результате механические повреждения получили Opel Zafira, Alfa Romeo, BMW, Toyota, Fiat и еще три транспортных средства.
После столкновения Renault вылетел на газон, а водитель скрылся. Впоследствии мужчина, управлявший авто, был установлен – им оказался 29-летний гражданин Беларуси. По предварительной информации, на момент ДТП молодой человек был трезв.
Сообщается, что полиция выписала белорусу штраф в размере 5 евро. Возмещать убытки владельцам поврежденных машин будет страховая компания.
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Возмещать убытки владельцам поврежденных машин будет страховая компания.
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