ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорус разбил в Клайпеде семь машин, сбежал и получил €5 штрафа

20.09.2017 10:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 сен – Sputnik. Гражданин Беларуси был оштрафован в Литве на пять евро за массовое ДТП в Клайпеде, в котором механические повреждения получили семь легковых автомобилей, сообщило издание Klaipeda Diena.

Белорус разбил в Клайпеде семь машин, сбежал и получил €5 штрафа
© Фото: ГАИ Минска
Samand врезался в остановившийся BMW на МКАД, есть пострадавшие

По информации издания, ДТП произошло ночью 19 сентября на Балтийском проспекте.

Машина Renault, которой управлял неизвестный водитель, врезалась в семь автомобилей, припаркованных на проспекте. В результате механические повреждения получили Opel Zafira, Alfa Romeo, BMW, Toyota, Fiat и еще три транспортных средства.

После столкновения Renault вылетел на газон, а водитель скрылся. Впоследствии мужчина, управлявший авто, был установлен – им оказался 29-летний гражданин Беларуси. По предварительной информации, на момент ДТП молодой человек был трезв.

Сообщается, что полиция выписала белорусу штраф в размере 5 евро. Возмещать убытки владельцам поврежденных машин будет страховая компания.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 211
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возмещать убытки владельцам поврежденных машин будет страховая компания.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Девятилетний воспитанник академии "Ювентус" погиб во время тренировки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика