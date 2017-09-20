Белорус разбил в Клайпеде семь машин, сбежал и получил €5 штрафа

МИНСК, 20 сен – Sputnik. Гражданин Беларуси был оштрафован в Литве на пять евро за массовое ДТП в Клайпеде, в котором механические повреждения получили семь легковых автомобилей, сообщило издание Klaipeda Diena .



© Фото: ГАИ Минска Samand врезался в остановившийся BMW на МКАД, есть пострадавшие

По информации издания, ДТП произошло ночью 19 сентября на Балтийском проспекте.

Машина Renault, которой управлял неизвестный водитель, врезалась в семь автомобилей, припаркованных на проспекте. В результате механические повреждения получили Opel Zafira, Alfa Romeo, BMW, Toyota, Fiat и еще три транспортных средства.

После столкновения Renault вылетел на газон, а водитель скрылся. Впоследствии мужчина, управлявший авто, был установлен – им оказался 29-летний гражданин Беларуси. По предварительной информации, на момент ДТП молодой человек был трезв.

Сообщается, что полиция выписала белорусу штраф в размере 5 евро. Возмещать убытки владельцам поврежденных машин будет страховая компания.