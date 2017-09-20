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Смертельное падение: белоруса сбросили с 4-го этажа питерской гостиницы

20.09.2017 11:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 сен – Sputnik. Российские полицейские задержали жителя Воронежской области, который подозревается в том, что сбросил гражданина Беларуси с четвертого этажа гостиницы в Санкт-Петербурге, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Смертельное падение: белоруса сбросили с 4-го этажа питерской гостиницы
© Pixabay
Житель Могилева вышел на балкон покурить и упал с 4-го этажа

По данным агентства, тело жителя Гомельской области с признаками падения с высоты было обнаружено накануне ночью под окнами хостела "Северная столица", расположенного в доме 21/4 на набережной Адмиралтейского канала в Санкт-Петербурге. 

По подозрению в убийстве задержан 21-летний житель Воронежской области, постоялец данного хостела. 

По предварительной информации, во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, молодой человек вытолкнул белоруса с балкона 4-го этажа.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (умышленное убийство).

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Мужчину столкнул с балкона житель Воронежской области после ссоры, возникшей во время распития спиртного.

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