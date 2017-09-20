Пикап с мертвецом за рулем 8 месяцев простоял на парковке аэропорта

МИНСК, 20 сен — Sputnik. На стоянке в аэропорту Канзаса в одном из автомобилей был обнаружен мертвый хозяин, который сидел за рулем. Позже выяснилось, что это пропавший 53-летний житель штата, которого вот уже 8 месяцев разыскивает семья и полиция, сообщают зарубежные СМИ.

За это время тело разложилось настолько, что вначале невозможно было понять — женщина в автомобиле или мужчина. Тело было обнаружено после многочисленных жалоб водителей на исходящий от белого пикапа зловонный запах.

После предварительной экспертизы выяснилось, что в авто находится владелец автомобиля, который пропал еще в январе. Все это время его семья и полиция вели безуспешные поиски. По некоторым признакам, мужчина покончил с собой.

Каким образом пикап и его владелец не были обнаружены системой наблюдения парковки аэропорта — остается загадкой. Администрация принесла вдове извинения и пообещала найти причину сбоя в системе наружного наблюдения аэропорта.

В свою очередь родственники заявили о намерении судиться с аэропортом и местными властями, обвинив их в халатности.