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Машина Audi сгорела на МКАД после аварии

20.09.2017 14:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 сен – Sputnik. Легковой автомобиль сгорел на Минской кольцевой автодороге в результате ДТП, сообщили Sputnik в среду в Минском городском управлении МЧС.

Машина Audi сгорела на МКАД после аварии
© Фото: Klaipeda Diena / Vytauto Petriko
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Авария на кольцевой возле рыбкомплекса (20-й километр МКАД) произошла около 08:00 в среду 20 сертября, сообщение о горящем автомобиле поступило спасателям в 08:19. 

"В результате ДТП с легковым автомобилем Peugeot 406 произошло загорание Audi А6", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что в результате инцидента никто из водителей и пассажиров машин не пострадал, пожар спасатели потушили в 08:36.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, из-за аварии на данном участке кольцевой было затруднено движение. В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате инцидента никто из водителей и пассажиров машин не пострадал, пожар спасатели потушили в 08:36.

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