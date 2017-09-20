Машина Audi сгорела на МКАД после аварии

МИНСК, 20 сен – Sputnik. Легковой автомобиль сгорел на Минской кольцевой автодороге в результате ДТП, сообщили Sputnik в среду в Минском городском управлении МЧС.

Авария на кольцевой возле рыбкомплекса (20-й километр МКАД) произошла около 08:00 в среду 20 сертября, сообщение о горящем автомобиле поступило спасателям в 08:19.

"В результате ДТП с легковым автомобилем Peugeot 406 произошло загорание Audi А6", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что в результате инцидента никто из водителей и пассажиров машин не пострадал, пожар спасатели потушили в 08:36.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, из-за аварии на данном участке кольцевой было затруднено движение. В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.