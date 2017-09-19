ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция объявила пропавшего в Беловежской пуще мальчика в розыск

20.09.2017 14:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 сен – Sputnik. Управление внутренних дел Гродненского облисполкома распространило ориентировку на пропавшего в Беловежской пуще в Свислочском районе 10-летнего Максима Мархалюка.

Милиция объявила пропавшего в Беловежской пуще мальчика в розыск
© Pixabay
Поиски ребенка в Беловежье продолжаются, мальчика ночью не нашли

Мальчик, живущий в деревне Новый Двор, потерялся в пуще 16 сентября: он ушел за грибами и пропал. Впоследствии волонтерами ПСО "Ангел" в лесу были обнаружены его велосипед и пакет. В настоящее время продолжаются поиски ребенка в пуще.

В УВД сообщили подробные приметы разыскиваемого мальчика: на вид ему около 11 лет, рост составляет 134 сантиметра, ребенок имеет худощавое телосложение, короткие русые волосы и карие глаза.

По информации правоохранителей, на пропавшем были черные туфли, темно-синие спортивные штаны с белыми полосками, темно-коричневая байка с капюшоном, теплая жилетка вишневого цвета.

В милиции просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении ребенка, срочно обратиться в УВД или позвонить на линию 102.

Как ранее сообщили Sputnik в ПСО "Ангел", в настоящее время поисками школьника занимаются в пуще несколько сотен человек – волонтеры из Минска, Гродно, Бреста.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 248
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время поисками школьника занимаются в пуще несколько сотен человек – волонтеры из Минска, Гродно, Бреста.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Машина Audi сгорела на МКАД после аварии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика