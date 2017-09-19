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Милиция объявила пропавшего в Беловежской пуще мальчика в розыск
20.09.2017 14:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 сен – Sputnik. Управление внутренних дел Гродненского облисполкома распространило ориентировку на пропавшего в Беловежской пуще в Свислочском районе 10-летнего Максима Мархалюка.
Мальчик, живущий в деревне Новый Двор, потерялся в пуще 16 сентября: он ушел за грибами и пропал. Впоследствии волонтерами ПСО "Ангел" в лесу были обнаружены его велосипед и пакет. В настоящее время продолжаются поиски ребенка в пуще.
В УВД сообщили подробные приметы разыскиваемого мальчика: на вид ему около 11 лет, рост составляет 134 сантиметра, ребенок имеет худощавое телосложение, короткие русые волосы и карие глаза.
По информации правоохранителей, на пропавшем были черные туфли, темно-синие спортивные штаны с белыми полосками, темно-коричневая байка с капюшоном, теплая жилетка вишневого цвета.
В милиции просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении ребенка, срочно обратиться в УВД или позвонить на линию 102.
Как ранее сообщили Sputnik в ПСО "Ангел", в настоящее время поисками школьника занимаются в пуще несколько сотен человек – волонтеры из Минска, Гродно, Бреста.
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В настоящее время поисками школьника занимаются в пуще несколько сотен человек – волонтеры из Минска, Гродно, Бреста.
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